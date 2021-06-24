معلومات "لبنان 24": تم الاتفاق على آلية لتحديد العائلات المستفيدة من البطاقة التمويلية من خلال التسجيل على منصة خاصة وفقا لمعايير تضعها لجنة وزارية مؤلفة من وزراء المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية.

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