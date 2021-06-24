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معلومات "لبنان 24": سيصار الى دعوة هيئة مكتب المجلس النيابي الاثنين لتحديد موعد الجلسة المرجح عقدها بين الاربعاء والخميس

Lebanon 24
24-06-2021 | 07:47
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معلومات "لبنان 24": تم الاتفاق على آلية لتحديد العائلات المستفيدة من البطاقة التمويلية من خلال التسجيل على منصة خاصة وفقا لمعايير تضعها لجنة وزارية مؤلفة من وزراء المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية.
lebanon 24
24/06/2021 18:15:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة المجلس النيابي :بإسم الشعب اللبناني تحركت وأتحرك وقرار تكليف رئيس حكومة خارج عن ارادة رئيس الجمهورية بل هو ناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية والذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلف (الماده 64 من الدستور)
lebanon 24
24/06/2021 18:15:07 Lebanon 24 Lebanon 24
جهاد الصمد من مجلس النواب: لم ينص الدستور اللبناني على صلاحية للمجلس النيابي في تفسير الدستور لكنه نص على حق المجلس بتعديل الدستور وجلسة اليوم لا تسمح لنا بتفسير الدستور لذا لن أتطرق إلى الجدل البيزنطي حول من يؤلف الحكومة
lebanon 24
24/06/2021 18:15:07 Lebanon 24 Lebanon 24
LBCI: حضور أحد مسؤولي السفارة الاميركية في لبنان الى قصر الاونسكو قبيل انطلاق الجلسة النيابية
lebanon 24
24/06/2021 18:15:07 Lebanon 24 Lebanon 24
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