أخبار عاجلة

التلفزيون الرسمي الجزائري: استقالة رئيس وزراء الجزائر

Lebanon 24
24-06-2021 | 08:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
انقطاع البث التلفزيوني الرسمي في مالي بعد اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء
lebanon 24
24/06/2021 18:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الجزائري يقرر إنهاء مهام وزير البريد إبراهيم بومزار (التلفزيون الحكومي)
lebanon 24
24/06/2021 18:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
نتانياهو يعتزم إخلاء المقر الرسمي لرئيس الوزراء في غضون 3 أسابيع
lebanon 24
24/06/2021 18:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الرسمي الإيراني: رئيسي حصل حتى الآن على 17.8 مليون صوت في مجمل اصوات الناخبين الايرانيين
lebanon 24
24/06/2021 18:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:09 | 2021-06-24
11:08 | 2021-06-24
11:03 | 2021-06-24
10:55 | 2021-06-24
10:49 | 2021-06-24
10:30 | 2021-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website