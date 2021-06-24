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علم "لبنان 24" ان الاصوات التي تسمع في مدينة عبرا ناتجة عن تفجير قنابل قديمة العهد في منطقة وادي عبرا.

Lebanon 24
24-06-2021 | 08:19
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