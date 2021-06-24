27
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
الطرقات المقطوعة في الجنوب: ساحة النجمة (التحكم المروري)
Lebanon 24
24-06-2021
|
15:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
الطرقات المقطوعة في الجنوب: الخرايب- الزرارية وساحة النجمة وحارة صيدا (التحكم المروري)
Lebanon 24
الطرقات المقطوعة في الجنوب: الخرايب- الزرارية وساحة النجمة وحارة صيدا (التحكم المروري)
24/06/2021 18:15:49
24/06/2021 18:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الطرقات المقطوعة في الشمال: اوتوستراد عرمان واوتوستراد البالما (التحكم المروري)
Lebanon 24
الطرقات المقطوعة في الشمال: اوتوستراد عرمان واوتوستراد البالما (التحكم المروري)
24/06/2021 18:15:49
24/06/2021 18:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الطرقات المقطوعة في الشمال هي المحمرة واوتوستراد عرمان واوتوستراد البالما والمنية - المسلك الغربي (التحكم المروري)
Lebanon 24
الطرقات المقطوعة في الشمال هي المحمرة واوتوستراد عرمان واوتوستراد البالما والمنية - المسلك الغربي (التحكم المروري)
24/06/2021 18:15:49
24/06/2021 18:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: الطرقات المقطوعة في طرابلس هي اوتوستراد البالما واوتوستراد البداوي - محطة الاكومي والقبة - طلعة المشروع
Lebanon 24
التحكم المروري: الطرقات المقطوعة في طرابلس هي اوتوستراد البالما واوتوستراد البداوي - محطة الاكومي والقبة - طلعة المشروع
24/06/2021 18:15:49
24/06/2021 18:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
بعدما فقد زوجته وبناته بحادث السعديات.. مشاهد مؤثرة لوصول "الأب المفجوع" إلى بيروت (فيديو)
Lebanon 24
بعدما فقد زوجته وبناته بحادث السعديات.. مشاهد مؤثرة لوصول "الأب المفجوع" إلى بيروت (فيديو)
01:41 | 2021-06-24
24/06/2021 01:41:20
Lebanon 24
Lebanon 24
للنساء اللاتي يتناولن حبوب منع الحمل...اقرأن هذا الخبر
Lebanon 24
للنساء اللاتي يتناولن حبوب منع الحمل...اقرأن هذا الخبر
14:00 | 2021-06-23
23/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتح اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتح اليوم في السوق الموازية
02:46 | 2021-06-24
24/06/2021 02:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي ساحرة بفستان زهري قصير وتعلّق: "لو كنت قطة حلوة" (صورة)
Lebanon 24
هيفا وهبي ساحرة بفستان زهري قصير وتعلّق: "لو كنت قطة حلوة" (صورة)
02:00 | 2021-06-24
24/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه
13:46 | 2021-06-23
23/06/2021 01:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:09 | 2021-06-24
وثيقة داخلية في منظمة الصحة العالمية تتوقع احتياج بعض الفئات لجرعة سنوية معززة من لقاح كورونا
11:08 | 2021-06-24
إسرائيل: توسيع مساحة الصيد قبالة غزة وإدخال المواد الأساسية للمعامل المدنية
11:03 | 2021-06-24
السفير الأميركي في روسيا جون ساليفان يعود إلى موسكو
10:55 | 2021-06-24
الصحة العالمية تتوقع ضرورة الحصول على جرعة داعمة من لقاح كورونا كل عامين للأشخاص العاديين
10:49 | 2021-06-24
الأمم المتحدة: النزاع في شمال شرق نيجيريا أدى إلى مقتل 324 ألف طفل
10:30 | 2021-06-24
المبعوث الأمريكي الخاص لليمن: البرامج الإنسانية ستتوقف قريبا وعلى المجتمع الدولي زيادة مساهمته في تمويلها
فيديو
هذا ما فعله مذيع أخبار مباشرة على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما فعله مذيع أخبار مباشرة على الهواء! (فيديو)
09:00 | 2021-06-24
24/06/2021 18:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ردّ فعل فيل بعدما عضّه تمساح في خرطومه! (فيديو)
Lebanon 24
ردّ فعل فيل بعدما عضّه تمساح في خرطومه! (فيديو)
08:00 | 2021-06-24
24/06/2021 18:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
عندما داهم إعصار التنين الطيار.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
عندما داهم إعصار التنين الطيار.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
05:00 | 2021-06-24
24/06/2021 18:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact