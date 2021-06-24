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المبعوث الأمريكي الخاص لليمن: البرامج الإنسانية ستتوقف قريبا وعلى المجتمع الدولي زيادة مساهمته في تمويلها

Lebanon 24
24-06-2021 | 10:30
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