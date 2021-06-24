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إسرائيل: توسيع مساحة الصيد قبالة غزة وإدخال المواد الأساسية للمعامل المدنية

Lebanon 24
24-06-2021 | 11:08
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