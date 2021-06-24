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الرئيس الأميركي جو بايدن: الجميع قدم تنازلات للتوصل إلى اتفاق مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتمويل البنى التحتية

Lebanon 24
24-06-2021 | 12:59
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