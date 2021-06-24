أخبار عاجلة

إعادة فتح اوتوستراد زوق مصبح والمحتجون اقفلوا أوتوستراد يسوع الملك قرب نفق نهر الكلب

Lebanon 24
24-06-2021 | 14:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
عودة السير الى طبيعته على المسلك الغربي لأوتوستراد يسوع الملك - نهر الكلب (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
25/06/2021 00:36:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الهدوء عاد الى أوتوستراد يسوع الملك والجيش ينتشر على جانبيه (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
25/06/2021 00:36:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الوطنية: عودة التوتر والإشكالات منذ بعض الوقت على المسلك الغربي لأوتوستراد يسوع الملك بين محتجين من شبان المنطقة وركاب باصات سورية.
lebanon 24
25/06/2021 00:36:48 Lebanon 24 Lebanon 24
إقفال مسلكي أوتوستراد زوق مصبح إعتراضا على الأوضاع المعيشية وإرتفاع سعر الدولار وفقدان مادة البنزين
lebanon 24
25/06/2021 00:36:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:41 | 2021-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:43 | 2021-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:52 | 2021-06-24
15:07 | 2021-06-24
15:06 | 2021-06-24
15:06 | 2021-06-24
15:03 | 2021-06-24
14:50 | 2021-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website