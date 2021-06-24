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مصادر عسكرية سودانية تنفي لـ "الشرق" أن يكون جرى الاتفاق على مشاركة الجيش في تدريبات متعددة الجنسيات

Lebanon 24
24-06-2021 | 17:40
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