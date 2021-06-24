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مصدر أمني عراقي: 5 قتلى من أفراد الشرطة في هجوم لتنظيم الدولة جنوب كركوك

Lebanon 24
24-06-2021 | 17:57
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