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وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي شدّدت على أن استمرار التواجد قواتها في العراق مرتبط بمنع الهجمات على التحالف

Lebanon 24
24-06-2021 | 18:30
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