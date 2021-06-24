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‏الاتحاد الأوروبي يدعو أردوغان إلى إزالة العقبات لإحياء العلاقات مع تركيا

Lebanon 24
24-06-2021 | 19:13
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