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إسرائيل تعيد فرض استخدام الكمامات في الأماكن المغلقة وسط ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا

Lebanon 24
25-06-2021 | 02:46
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