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ارسلان بعد لقائه الرئيس عون: وضعناه في اجواء الاجتماع الذي سيعقد في خلدة غداً ويشارك فيه جنبلاط ووهاب ونرحّب ونؤيّد كلّ حوار يحصل بين جميع الفئات اللبنانية

Lebanon 24
25-06-2021 | 03:53
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