ارسلان بعد لقائه الرئيس عون: وضعناه في اجواء الاجتماع الذي سيعقد في خلدة غداً ويشارك فيه جنبلاط ووهاب ونرحّب ونؤيّد كلّ حوار يحصل بين جميع الفئات اللبنانية

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