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الرئيس عون: اللبنانيون ينظرون بكثير من الأمل الى لقاء الأول من تموز في الفاتيكان مقدرين الدور الذي يلعبه البابا فرنسيس لدعم لبنان
Lebanon 24
25-06-2021
|
06:30
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