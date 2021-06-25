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الرئيس عون: اللبنانيون ينظرون بكثير من الأمل الى لقاء الأول من تموز في الفاتيكان مقدرين الدور الذي يلعبه البابا فرنسيس لدعم لبنان

Lebanon 24
25-06-2021 | 06:30
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