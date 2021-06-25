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السفير الأميركية دوروثي شيا لـ"هنا بيروت": زرت واشنطن منذ أسبوع تقريبًا والتقيت كبار المسؤولين الذين يحرصون على لبنان بشدّة ولاحظت في كلامهم مدى خطورة الوضع أكثر ممّا ألاحظه في بيروت

Lebanon 24
25-06-2021 | 08:25
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