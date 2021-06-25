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معلومات "لبنان 24": تم ايقاف صهريج محروقات على طريق تعلبايا من قبل بعض المحتجين ليعود ويتابع طريقه بعد تدخل الجيش

Lebanon 24
25-06-2021 | 08:30
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