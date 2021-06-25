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شيا لـ"الجديد": لتشكيل حكومة ووقف هذا النزيف والبدء بتحقيق استقرار اقتصادي والمساعدة على إصلاح الاقتصاد لكي يتمكّن اللبنانيون من تأمين لقمة عيشهم

Lebanon 24
25-06-2021 | 08:34
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