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أردوغان: إذا لم تستطع تركيا إنشاء حزام أمني قوي في الخارج فلن يتركونا ننعم بالاستقرار داخل الوطن (الاناضول)

Lebanon 24
25-06-2021 | 09:16
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