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السيّد نصرالله: البعض مصر بتصريحاته السياسية على تحميل ايران وحزب الله مسؤولية عدم تأليف حكومة وإيران ترفض فتح ملفات أخرى غير النووي في مفاوضات فيينا

Lebanon 24
25-06-2021 | 10:51
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