السيد نصر الله: بعد انفجار المرفأ والظروف التي احاطت بحكومة حسان دياب فالكل يعرف اننا كنا نرفض استقالتها وبعد استقالتها كنا ندعو لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن

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