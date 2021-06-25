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السيد نصر الله: تعبير 3 ثمانات غير صحيح، الـ24 وزيراً الذين تم الاتفاق عليهم باستثناء الوزيرين الأخيرين لا يوجد فيهم مثالثة

Lebanon 24
25-06-2021 | 11:05
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