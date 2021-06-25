السيد نصر الله: سنبذل أقصى الجهد وما نشاهده في الشارع من معاناة شعبنا يجب أن يكون ضاغطاً أخلاقياً وانسانياً ونفسياً على كل المعنيين للذهاب لتشكيل الحكومة

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