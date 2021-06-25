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السيد نصر الله: لم نكن نتوقع ان نعمل في جلب البنزين والمازوت يوماً لكننا جاهزون حتى للعمل كزبالين عند مجتمعنا وأهلنا حتى يكونوا أهل عز وأهل شرف

Lebanon 24
25-06-2021 | 11:33
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