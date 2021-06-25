السيد نصر الله: لماذا لا تلجأ الدولة إلى خيار انشاء مصافي للمشتقات النفطية وتأمين جزء كبير من حاجات السوق اللبناني بكلفة أقل وهناك شركة جاهزة لهذا المشروع فقط تحتاج الى التوقيع

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