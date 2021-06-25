أخبار عاجلة

حكومة الوحدة الوطنية الليبية ترحب بمخرجات مؤتمر "برلين 2"

Lebanon 24
25-06-2021 | 12:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: مشاركة رئيس الحكومة الليبية في مؤتمر برلين تمثل نجاحاً لجهود تسهيل الأزمة الليبية
lebanon 24
26/06/2021 00:21:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الليبية تعلن تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا يوم الإثنين بمدينة
lebanon 24
26/06/2021 00:21:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة: تربطنا مع مصر علاقات تاريخية
lebanon 24
26/06/2021 00:21:41 Lebanon 24 Lebanon 24
‏بيان ألماني: مؤتمر برلين2 يهدف لجلب الأطراف الليبية إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى
lebanon 24
26/06/2021 00:21:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:13 | 2021-06-25
16:39 | 2021-06-25
16:37 | 2021-06-25
16:36 | 2021-06-25
16:30 | 2021-06-25
16:29 | 2021-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website