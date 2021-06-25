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المبعوث الدولي إلى سوريا لسكاي نيوز عربية: من غير المعقول وجود خمسة جيوش أجنبية في سوريا وعلينا أن نحل هذه المشكلة

Lebanon 24
25-06-2021 | 13:03
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