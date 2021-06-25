أخبار عاجلة

السجن 22 سنة ونصف لضابط الشرطة السابق المدان بقتل جورج فلويد (BBC)

Lebanon 24
25-06-2021 | 16:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
محكمة أميركية: النطق بالحكم بحق الشرطي المدان بقتل جورج فلويد في 16 تموز القادم
lebanon 24
26/06/2021 00:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة: إدانة الضابط السابق ديريك شوفين المتهم في قضية مقتل جورج فلويد
lebanon 24
26/06/2021 00:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا.. الحكم على الشرطي قاتل جورج فلويد بالسجن أكثر من 22 عاماً
lebanon 24
26/06/2021 00:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24
جورج فلويد جديد.. والضحية "أُعدم برصاص الشرطة"
lebanon 24
26/06/2021 00:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:13 | 2021-06-25
16:39 | 2021-06-25
16:37 | 2021-06-25
16:36 | 2021-06-25
16:30 | 2021-06-25
16:29 | 2021-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website