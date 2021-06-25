أخبار عاجلة

ألمانيا تحظر السفر إلى البرتغال وروسيا اعتبارا من 29 حزيران بسبب متحور دلتا

Lebanon 24
25-06-2021 | 17:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
متحور دلتا سبب ارتفاع أرقام كورونا في البرتغال
lebanon 24
26/06/2021 09:11:16 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: متحور "دلتا" في طريقه ليصبح السلالة السائدة في العالم بسبب سرعة انتشاره وتفشيه
lebanon 24
26/06/2021 09:11:16 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأوروبية تدعو لوضع قيود على السفر للهند بسبب الفيروس المتحور
lebanon 24
26/06/2021 09:11:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الروسية: تقييد حركة الطيران مع تركيا اعتبارا من 15 نيسان حتى 1 حزيران بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا (الجزيرة)
lebanon 24
26/06/2021 09:11:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2021-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:26 | 2021-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2021-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:10 | 2021-06-26
19:31 | 2021-06-25
19:29 | 2021-06-25
19:28 | 2021-06-25
19:22 | 2021-06-25
19:04 | 2021-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website