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"الحدث" عن وزارة الطاقة: لم تطلب أيّ شركة إيرانية إذناً لإدخال بواخر نفط

Lebanon 24
26-06-2021 | 02:53
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