معلومات عن توقف ‏مركز ‏الغاز ‏في ‏صيدا ‏عن ‏تسليم المادة اليوم ‏بانتظار ‏رفع ‏السعر ‏اسوة ‏بالبنزين على حساب 3900 للدولار

Lebanon 24