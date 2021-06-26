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معلومات عن توقف ‏مركز ‏الغاز ‏في ‏صيدا ‏عن ‏تسليم المادة اليوم ‏بانتظار ‏رفع ‏السعر ‏اسوة ‏بالبنزين على حساب 3900 للدولار

Lebanon 24
26-06-2021 | 05:28
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