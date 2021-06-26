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مواطنون في صور أقفلوا الطرق المؤدية الى العديد من البلدات الجنوبية بالإطارات والمستوعبات إحتجاجا على إبقاء محطات الوقود مقفلة

Lebanon 24
26-06-2021 | 05:33
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