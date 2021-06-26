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إغلاق الطرق في بلدة الشهابية من قبل المواطنين بسبب إقفال محطات المحروقات وتشهد البلدة حالة من التوتر من قبل الأهالي

Lebanon 24
26-06-2021 | 05:33
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