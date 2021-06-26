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محتجون يقفلون السوق التجارية في صيدا بمستوعبات النفايات احتجاجا على الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار

Lebanon 24
26-06-2021 | 07:09
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