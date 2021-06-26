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الجيش يقطع الطريق عند مدرسة لقمان ويقوم بتحويل السير الى داخل التبانة بسبب قطع دوار ابو علي

Lebanon 24
26-06-2021 | 07:56
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