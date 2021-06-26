أخبار عاجلة

وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف: المملكة تتصدى لتهريب المخدرات بإجراءات أمنية وقضائية حازمة وتطوير أدواتها لردع العصابات الإجرامية

Lebanon 24
26-06-2021 | 12:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية السعودي تعليقاً على قضية تهريب المخدرات من لبنان: أمن المملكة خط أحمر
lebanon 24
26/06/2021 23:39:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية محمد فهمي: الدولة اللبنانية ضد زعزعة العلاقة مع أي دولة عربية ولا سيما المملكة العربية السعودية
lebanon 24
26/06/2021 23:39:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء الإجتماع الأمني السياسي في بعبدا لمعالجة قضية تهريب المخدرات عبر المعابر اللبنانية وخاصةً ملف التهريب الى المملكة العريبة السعودية
lebanon 24
26/06/2021 23:39:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية يكشف عن "اتصالات ايجابية" مع الجانب السعودي
lebanon 24
26/06/2021 23:39:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:32 | 2021-06-26
16:02 | 2021-06-26
15:22 | 2021-06-26
15:19 | 2021-06-26
15:00 | 2021-06-26
14:02 | 2021-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website