بيان خلدة: تأكيد إنهاء ذيول الأحداث الأليمة التي وقعت انطلاقاً من الأعراف المعمول بها في الطائفة الدرزية ورفع الغطاء عمن يخل بأمن الوطن وتأكيد مرجعية الجيش

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