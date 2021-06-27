أخبار عاجلة

وزير خارجية الأردن: نقف مع العراق في مواجهة كافة التحديات والإرهاب ليس خطرا على العراق فقط بل علينا جميعًا

Lebanon 24
27-06-2021 | 08:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البيان الختامي لقمة بغداد: تعزيز وتكامل الجهود المشتركة بين العراق ومصر والأردن في المجالات كافة
lebanon 24
27/06/2021 20:59:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية العراقي يؤكد لنظيرته الليبية دعم بغداد لإعادة الاستقرار في ليبيا
lebanon 24
27/06/2021 20:59:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية العراق يدعو لاجتماع في بغداد لدول الجوار لبحث قضايا المنطقة
lebanon 24
27/06/2021 20:59:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية العراقية: لجوء تركيا إلى الحلول العسكرية أحادية الجانب ليس سبيلاً لتسوية التحديات الأمنية المشتركة
lebanon 24
27/06/2021 20:59:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:04 | 2021-06-27
12:33 | 2021-06-27
12:30 | 2021-06-27
12:18 | 2021-06-27
12:17 | 2021-06-27
12:15 | 2021-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website