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قوة من الأمن العام داهمت محطة محروقات في السكسكية حيث تبين وجود 10 آلاف ليتر من البنزين فتم إجبار صاحبها على فتحها وتفريغها للمواطنين (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
27-06-2021 | 10:13
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