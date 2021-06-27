أخبار عاجلة

البيان الختامي لقمة بغداد: تعزيز وتكامل الجهود المشتركة بين العراق ومصر والأردن في المجالات كافة

Lebanon 24
27-06-2021 | 11:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
السيسي: قمة بغداد بين مصر والأردن والعراق استكمال لقمتي عمان والقاهرة
lebanon 24
27/06/2021 21:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق أعمال القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية في العاصمة بغداد (سكاي نيوز)
lebanon 24
27/06/2021 21:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الختامي لقمة الناتو: الحلف سيضمن استمرار تشغيل مطار كابول
lebanon 24
27/06/2021 21:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الختامي لقمة مجموعة إيكواس: ندعو إلى تعيين رئيس وزراء مدني جديد في مالي فورا
lebanon 24
27/06/2021 21:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:04 | 2021-06-27
12:33 | 2021-06-27
12:30 | 2021-06-27
12:18 | 2021-06-27
12:17 | 2021-06-27
12:15 | 2021-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website