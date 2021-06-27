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إيران تعلن أن إغلاق محطة بوشهر النووية لعدم سداد الديون المستحقة لروسيا

Lebanon 24
27-06-2021 | 11:38
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