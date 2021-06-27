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أخبار عاجلة
لقاء بين وزير الخارجية الأميركي ونظيره الإسرائيلي في روما
Lebanon 24
27-06-2021
|
12:06
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