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وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد يقول إن زيارته للإمارات ستكون "تاريخية"

Lebanon 24
27-06-2021 | 18:15
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