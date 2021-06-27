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محتجون يقطعون الطريق أمام شركة الكهرباء في صيدا والجيش يعمل على فتحها بعد توقيف 2 منهم

Lebanon 24
27-06-2021 | 14:14
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