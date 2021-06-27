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مصدر مقرب من حركة حماس: مصر توسطت في إنجاز اتفاق أولى يضمن عودة الأوضاع في غزة تدريجيا إلى ما قبل الهجوم الإسرائيلي في 11 أيار

Lebanon 24
27-06-2021 | 14:42
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