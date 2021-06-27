وهاب: الرغبة كانت ثلاثية في عقد لقاء خلدة ودعينا لضرورة تشكيل حكومة ولا يمكن أن نكون بديلاً للدولة ونطالب بدعم الجيش والقوى الأمنية (الجديد)

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