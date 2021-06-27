أخبار عاجلة

المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس: الولايات المتحدة ترحب بزيارة رئيس مصر وملك الأردن التاريخية إلى بغداد

Lebanon 24
27-06-2021 | 18:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الخارجية السودانية للجزيرة: اقترحنا انضمام الولايات المتحدة كوسيط في مفاوضات سد النهضة
lebanon 24
28/06/2021 04:57:25 Lebanon 24 Lebanon 24
‏المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس: قلقون من تصاعد العنف في ⁧‫القدس‬⁩ وندعو للتهدئة
lebanon 24
28/06/2021 04:57:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: العاهل الأردني الملك عبد الله "شريك رئيسي" للولايات المتحدة و"ندعمه بشكل كامل"
lebanon 24
28/06/2021 04:57:25 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث الإقليمي للخارجية الأميركية لسكاي نيوز عربية: الولايات المتحدة تعترف بالحكومة الشرعية اليمنية كحكومة وحيدة في اليمن
lebanon 24
28/06/2021 04:57:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:34 | 2021-06-27
20:19 | 2021-06-27
19:44 | 2021-06-27
19:28 | 2021-06-27
19:26 | 2021-06-27
19:13 | 2021-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website