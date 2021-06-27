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البنتاغون: قصف جوي أميركي على منشآت تخزين سلاح لميليشيات موالية لإيران بموقعين في ⁧‫سوريا‬⁩ وآخر في ⁧‫العراق‬⁩

Lebanon 24
27-06-2021 | 19:04
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