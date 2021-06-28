أخبار عاجلة

النقيب شادي السيد يعلن الاضراب المفتوح لعمال البلدية في طرابلس بسبب الأوضاع الإقتصادية

Lebanon 24
28-06-2021 | 02:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وقفة لعمال بلدية طرابلس تأييدا لدعوة الاتحاد العمالي واحتجاجا على تردي الأوضاع
lebanon 24
28/06/2021 13:07:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب الأوضاع الأمنية والصحية.. السيسي يعلن حالة الطوارئ لـ 3 أشهر!
lebanon 24
28/06/2021 13:07:37 Lebanon 24 Lebanon 24
العاملون في مشروع الأسر الأكثر فقرا يعلنون الاضراب المفتوح
lebanon 24
28/06/2021 13:07:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيرات في طرابلس تنديداً بتردي الأوضاع المعيشية
lebanon 24
28/06/2021 13:07:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:02 | 2021-06-28
05:54 | 2021-06-28
05:48 | 2021-06-28
05:42 | 2021-06-28
05:40 | 2021-06-28
05:29 | 2021-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website